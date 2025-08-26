Adem Korkmaz, YKS'de 1. olarak kendi üniversitesine yerleşti

Ak Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) girerek, iki dönem rektörlüğünü yaptığı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne 1'incilikle yerleşti.

AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, bu yıl düzenlenen YKS sınavına girdi. Korkmaz, dün açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarına göre; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'ne 1'incilikle yerleşti. Adem Korkmaz böylelikle 8 yıl boyunca rektörlük görevini yürüttüğünü üniversitenin öğrencisi oldu. Sınav sonuçları ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Korkmaz, "Bugün açıklanan YKS tercih sonuçlarının tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyor, üniversite hayatına adım atan evlatlarımızı tebrik ediyorum. Bu yıl ben de YKS'ye girerek, onurla rektörlüğünü yaptığım Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarih Bölümü'ne 1'incilikle yerleştim" ifadelerini kullandı.

'MEZUN OLMAYI HEDEFLİYORUM'

Sınav sürecini değerlendiren Adem Korkmaz, "Bugüne kadar birçok diplomaya imza attım, şimdi sıra kendi öğrencilik yolculuğuma geldi. Gurur duyduğum üniversitemde başarılı bir eğitim süreci geçirerek, MAKÜ'lü bir öğrenci olarak mezun olmayı hedefliyorum" dedi.