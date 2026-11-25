Addis Ababa'da Çin-Afrika işbirliğini ele alan dil ve kültür sempozyumu başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Afrika dilleri ve kültürlerine ilişkin uluslararası sempozyum başladı. Sempozyum Çin-Afrika akademik işbirliğini geliştirmeye odaklanıyor ve Addis Ababa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Jeilu Oumer de konuşma yaptı.
ADDİS ABABA, 25 Kasım (Xinhua) -- Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Afrika dilleri ve kültürleri araştırmalarına ilişkin uluslararası sempozyumda konuşma yapan Addis Ababa Üniversitesi Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Jeilu Oumer, 24 Kasım 2026.
Salı günü başlayan uluslararası sempozyum, Çin ile Afrika arasındaki akademik işbirliğinin, kültürel anlayışın ve entelektüel etkileşimin geliştirilmesine odaklanıyor. (Fotoğraf: Michael Tewelde/Xinhua)
Kaynak: Xinhua