Add Genel Başkanı Bozkurt'tan 'Dısney Plus' Tepkisi: "Yayınladığı Zaman Atatürk Daha Büyümez, Yayınlamadığı Zaman da Atatürk'ün Niteliği Değişmez....

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Disney Plus Türkiye’nin 29 Ekim 2023’te yayınlayacağını duyurduğu Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçmesine ilişkin “Yayınladığı zaman Atatürk daha büyümez, yayınlamadığı zaman da Atatürk’ün niteliği değişmez. Atatürk dünyaya mal olmuş, 20’nci yüzyılın en büyük devrimcisi, en büyük devlet adamı. Bunda bir tartışma yok” değerlendirmesini yaptı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Disney Plus Türkiye'nin 29 Ekim 2023'te yayınlayacağını duyurduğu Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçmesine ilişkin "Yayınladığı zaman Atatürk daha büyümez, yayınlamadığı zaman da Atatürk'ün niteliği değişmez. Atatürk dünyaya mal olmuş, 20'nci yüzyılın en büyük devrimcisi, en büyük devlet adamı. Bunda bir tartışma yok" değerlendirmesini yaptı.

Disney Plus Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle 29 Ekim 2023'te yayınlayacağını duyurduğu Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçtiğini açıkladı. ADD Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, söz konusu kararı ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Disney Plus'ın Türkiye'den herhangi bir yetkili, kurum veya kuruluşun başvurusu ya da isteği olmaksızın Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Atatürk dizisi yapmayı planladığını belirten Bozkurt, "Bunların tamamı bizim dışımızda olan gelişmeler" dedi. Bozkurt şöyle devam etti:

"BİZE ATATÜRK ANLATACAK ADAMLAR, BÖYLE BİR ZEKA DÜZEYLERİ VAR"

"Bizim talebimiz olmadan bunu yapmışlar. Sonra Ermeni kısmının bazı emperyalist yalanların peşine takılan çevrelerin baskısıyla bu yayınlama kararını iptal ettiklerini paylaşıyor. Medya platformundan yapılan açıklamada da 'Biz bunu bütün dünyada yayınlamayacağız, Fox'ta ve sinemalarda yayınlayacağız.' Fox'ta ve sinemalarda dediği sadece Türkiye'de. Yani bize Atatürk anlatacak adamlar, böyle bir zeka düzeyleri var. Mustafa Kemal, ulusal kurtuluş savaşımızı yürüttü, 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi ile tarihe karışan Osmanlı Devleti'ni 1920 Ağustosu'nda Sevr Anlaşması'nı da kabul etmesiyle zaten Anadolu Türklüğü yok edilmek üzereydi. Bu ülkenin yurttaşı, Türk milleti bir evladını Samsun'a çıkardı, peşine düştü, bir milli mücadele verdi 3 yıl 3 ay 22 gün ve onun sonunda Lozan'da dünyanın bütün devletlerine bağımsızlığını ve Türkiye denilen ülkenin hakimi olduğunu kabul ettirdi. Arkasından Cumhuriyeti'ni kurdu. Bu sürecin Başkomutanı, Cumhuriyet'in kurucu ve ilk Cumhurbaşkanı'dır Mustafa Kemal Atatürk. Dünyada da ömrü savaş meydanlarında geçmiş olmasına rağmen, 'Vatan tehlikede değilse savaş cinayettir' dediği bilinen ve asla dünya ulusları arasında düşmanlık gütmeyen, Birinci Dünya Savaşı'nda ve ulusal bağımsızlık savaşında savaştığı Yunanistan dahil, İngiltere, Fransa, İtalya dahil, Rusya dahil bütün ülkelere savaştan sonra barış eli uzatan bir büyük liderden söz ediyoruz. 'Yurtta sulh, cihanda sulh' diyor. Bunu da teslim ediyor. 1981 yılında Birleşmiş Milletler bütün dünyada UNESCO'ya üye 152 ülkenin tamamının oy birliği ile aldığı bir karar sonucu bütün dünyada Atatürk Yılı ilan ediyor."

"YAYINLADIĞI ZAMAN ATATÜRK DAHA BÜYÜMEZ, YAYINLAMADIĞI ZAMAN DA ATATÜRK'ÜN NİTELİĞİ DEĞİŞMEZ"

Bu durumun Disney Plus'ın Atatürk dizisini yayınlasa ne olur yayınlamasa ne olur şeklinde görülmesi gerektiğine değinen Bozkurt, "Yayınladığı zaman Atatürk daha büyümez, yayınlamadığı zaman da Atatürk'ün niteliği değişmez. Atatürk dünyaya mal olmuş, 20'nci yüzyılın en büyük devrimcisi, en büyük devlet adamı. Bunda bir tartışma yok" diye konuştu. Atatürk'ün 30'a yakın ülkede heykelleriyle, dünya parlamentolarında, okulların ders kitaplarında saygıyla anıldığını söyleyen Bozkurt şöyle konuştu:

"Bunun dışında bunlar Fox TV'de yayınlayacaklarmış da sinemalarda yayınlatacaklarmış. Ne o filme giderim ne de Fox TV'de onun yayınlanmasına izin verilmesini doğru bulurum. Niye? Yani siz bunu bütün dünyada gösterecekken Ermenilerin zırvalarından korktunuz, çekindiniz, dünyada yayınlamaktan vazgeçtiniz, ne yapıyorsunuz yani? Türk milletine de 'Biz Ermenilerden korktuk, sizden korkmuyoruz. Alın bunu izleyin.' İzlememeliyiz.

"DISNEY PLUS'A TEPKİ GÖSTERİNCEYE KADAR ATATÜRK İLE İLGİLİ, LOZAN İLE İLGİLİ AHLAKSIZLIKLARA TEPKİ GÖSTERİN"

RTÜK denilen o kurum soruşturma başlatmışlar. Ben buradan RTÜK'e de bütün devletimizi yöneten yetkililere de AKP'nin sözcüsü Ömer Çelik'e hatırlatayım: Disney Plus denilen bu medya platformuna tepki gösterinceye kadar kendi ülkemizde adının önünde profesör yazan ya da kafasında fesle dolaşanların Atatürk ile ilgili, Lozan ile ilgili, ulusal bağımsızlık savaşımız ile ilgili ahlaksızlıklarına tepki gösterin.

Birinci Dünya Savaşı'nda, 1915'te Osmanlı ordusu dokuz cephede savaşırken bu ülkenin vatandaşı olan, Osmanlı'nın 'Milleti Sadıka' dediği Ermeniler, Fransız emperyalistlerinin, İngilizlerin kışkırtmasıyla kendi vatanlarına ihanet ettiler. Osmanlı ordusunu arkadan vurdular. 600 binden fazla Müslüman Türk köylüsünü katlettiler. Bunlar yaşandı. Bunun üzerine Osmanlı hükümeti 1915'te tehcir denilen zorunlu göç ettirme yasası çıkardı.

Tehcir Yasası uygulaması sırasında yanlışlar olmuş mudur, olmuştur. Hayatını kaybedenler olmuş mudur, olmuştur. Dünya kadar da Müslüman Türk ahali hayatını kaybetmiştir. Karşılıklı bunlar yaşanmıştır, 1915'te olup bitmiştir. Türkiye Cumhuriyeti 1923'te kuruldu."

"CUMHURİYET KUBBESİNİN KİLİT TAŞI MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'TÜR, LAİKLİKTİR"

Ermeni soykırımı diye bir şeyin olmadığını ve karşılıklı acılar yaşandığını söyleyen Bozkurt, son olarak şunları kaydetti:

"Atatürk filmini yasaklayanlara ya da yasaklatanlara değil kendi içimizdeki hain kotasını dolduranlara bakmamız lazım. Disney Plus o diziyi yayınlasa ne olur yayınlamasa ne olur. Disney denilen platform daha dün kurulmuş bir platform. Atatürk'ü bütün dünya tanıyor. 152 ülke oy birliğiyle 1981 yılını, doğumunun 100'üncü yılını dünyada Atatürk Yılı ilan etti. Bütün dünya ülkelerinde kutlama programları düzenlendi.

Buradaki sorun şudur: Bu cesareti nereden alıyorlar? Ben size söyleyeyim. Türkiye'de Ayasofya minberine çıkıp, elinde kılıçla, sırtında kaftanlarla Atatürk'e küfreden adamlardan alıyorlar cesareti. Utanmadan, sıkılmadan. Şimdi de kalkmış, RTÜK kınıyormuş, Ömer Çelik Bey bunu kabul etmiyormuş. Ömer Çelik Bey, onu kabul etmeyene kadar, kendi yanında durup Atatürk'e ayyaş diyenlere tepki gösterin önce. Bu ülkenin siyaseti, iktidarı, muhalefeti, topyekün söylüyorum, bu ülkenin siyaseti Atatürk'ün Kemalist devrimine ne kadar sahip çıkıyor? Tam bağımsız Türkiye'ye ne kadar sahip çıkıyor? Bütün siyaset kurumunu söylüyorum. Anti-emperyalist Türkiye'ye ne kadar sahip çıkıyor?

Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşlarıyız hepimiz. Bu Cumhuriyet kubbesinin kilit taşı Mustafa Kemal Atatürk'tür, laikliktir. Bu kilit taşını kaybedersek asla bütün kalamayız. Altında AKP'lisi de kalır, CHP'lisi de MHP'lisi de inananı da inanmayanı da. 'Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir' diyor Mustafa Kemal Atatürk. Bundan daha evrensel, bundan daha ırk bağı ve kan bağı gütmeyen kültür ve coğrafya milliyetçiliği tarif eden bir millet tanımını dünyada yapabilmiş bir başka devlet adamı var mı?"