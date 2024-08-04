Adaylar KPSS ÖABT sınavında ter döktü

ZONGULDAK - Zonguldak'ta ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS ÖABT sınavı öncesi adaylar ter döktü.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan 2024 KPSS sınav takvimi sonrasında 4 Ağustos tarihinde ÖABT sınavının gerçekleştirilmesine karar verildi. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 4 Ağustos'ta saat 10.15'te başladı. ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 14.45'te başlayacak.

BEUN İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi binasında sınava girecek olan adaylar erken saatlerden itibaren sınavın yapıldığı binanın önüne geldi. Üst araması ve belge kontrolleri yapılan adaylar sınava girecekleri salonların yolunu tuttu.

10.15'te başlayan sınavda adaylara 75 soru için alanlarına göre 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verildi. ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 14.45'te başlayacak ve 75 soru için 120 dakika yanıtlama süresi verilecek.

İlk oturumda 10.00'dan sonra, öğleden sonra yapılacak ikinci oturumda ise 14.30'dan sonra adaylar binalara alınmayacak. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar ise 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.