Adanalı Şekerci: Şeker Fiyatları Çok Yükselince İnsanların Alım Gücü Düştü. Fiyat Sorup Çıkan Çok İnsan Var

ADANA (ANKA) - CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Ramazan Bayramı öncesi Adana'daki şekercileri ziyaret etti. Bir esnaf, Bulut'a yaşadıkları sorunları anlatırken "Şeker fiyatları çok yükselince insanların alım gücü düştü. Kapıya gelip fiyat sorup çıkan çok insan var. Bir kilo alıyorsa yarım kilo ya da 250 grama düşenler var. Maliyetler çok fazla olduğu gibi karlar da düştü. Biz de bir şey yapamıyoruz. Esnaf olarak yaptığımız, yüzde 25-30 olan karımızı yüzde 10'a düşürmek" dedi.

Burhanettin Bulut, Ramazan Bayramı öncesi, Adana'da bayram şekeri ve lokum satan esnafın sorunlarını dinledi. Bulut, esnafa pandemiden önce ve sonra ne kadar satış yaptıklarını sordu.

"10 TONDAN 200 KİLOYA KADAR DÜŞTÜK"

Pandemiden önce 10 ton ürün alırken şimdi 150-200 kilo alabildiklerini söyleyen bir esnaf, şöyle konuştu:

"10 tondan 150-200 kiloya kadar düştük. Bulamadığımızdan değil, fiyatı yüksek olduğundan. Alsak bile satamıyoruz. Şekerin fiyatı yükselince bayram şekerinin fiyatı da arttı. Bunların içinde bir de maliyetimiz var. Geçen ay dükkana sadece 9 bin 800 lira elektrik faturası geldi. Hatta ışıkların yarısı kapalı. Kurtaramıyoruz, gittiği yere kadar gitmeye çalışıyoruz. Şekerin fiyatını buraya çıkartanı herkes biliyor."

"FABRİKALARIMIZI KAPATTIK, KÜÇÜK İMALATHANELERE DÖNDÜK"

Fabrikalarını kapattıklarını belirten diğer bir esnaf ise şunları söyledi:

"Bayram şekeri satışımız aşırı düştü. İnsanlar zaten alamıyor. Pandemiden önce 50-60 çalışanımız vardı. İş olmayınca işçilerimizi çıkarmak zorunda kaldık. Şimdi oğlumla ben çalışıyorum. Fabrikalarımızı kapattık, küçük imalathanelere döndük. Bu yıl beklentimiz vardı. Fiyatların artması yüzünden beklentimiz boşa düştü. Bir üründen 500 kilo alıyorsak ya 50 ya da 25 kiloya düşürdük."

"YÜZDE 25-30 OLAN KARI YÜZDE 10'A DÜŞÜRDÜK"

Bir başka esnaf ise yaşadıkları sorunları Bulut'a şöyle anlattı:

"Şeker fiyatları çok yükselince insanların alım gücü düştü. Kapıya gelip fiyat sorup çıkan çok insan var. Bir kilo alıyorsa yarım kilo ya da 250 grama düşenler var. Maliyetler çok fazla olduğu gibi karlar da düştü. Biz de bir şey yapamıyoruz. Esnaf olarak yaptığımız, yüzde 25-30 olan karımızı yüzde 10'a düşürmek.

"2 SENE SONRA SÜTÜ 20 LİRAYA İÇECEĞİZ"

Şekerin artması aslında normal. İki sene önce şeker fabrikaları satılırken ben o zaman esnaf olarak söyledim, ben imalatçıyım. Toz şeker o zaman 4 liraydı, dedim ki '10 liraya yeriz iki seneye kadar'. Şu anda 20 lira oldu. Elimizdeki fabrikalar satılır mı? Biz hammaddemizi sattık. Şimdi 20 lira maalesef, şeker bulamıyoruz. O yüzden bayram şekerine gelen kadar elde arıyoruz suçu. Mesela millet et fiyatlarından dolayı ineğini satıyor. İki sene sonra bakın, sütü 20 liraya içeceğiz.

Biz, yaklaşık 2-3 senedir 'Artık bayramlar bize gelmese, es geçse daha iyi olur' diyoruz. Çünkü artık zarar veriyor. Şeker satmak zorundayım. Ama şekerin karına bakıyorum, hiç koymasam daha iyi ama koymak da zorundayım, işim bu çünkü."