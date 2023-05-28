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Adanalı 'Örümcek Adam', Cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı

Adanalı "Örümcek Adam", Cumhurbaşkanlığı seçimi için oyunu kullandı

Güncel Haberler

Adana'da bir kişi örümcek adam kostümü giyerek Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu kullandı. Oy kullandığı okulda çocuklar ve vatandaşlar örümcek adam kostümü giyen Ömer Şaşkın'a yoğun ilgi gösterdi.

Adana'da bir kişi örümcek adam kostümü giyerek Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu kullandı. Oy kullandığı okulda çocuklar ve vatandaşlar örümcek adam kostümü giyen Ömer Şaşkın'a yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur oy verme işlemlerinde Adana'da renkli görüntüler ortaya çıktı. 26 yaşındaki Can Şaşkın, çocukluk tutkusu olan örümcek adam kostümü giyerek oy kullanmaya geldi. Okula gelen vatandaşlar ve yanındaki çocuklar, Can Şaşkın'a yoğun ilgi göstererek fotoğraf çektirdi.

Oyunu kullanan Can Şaşkın," Türkiye'de oy kullanma oranı çok yüksek olduğu için bu bizim kültürümüz gibi bir şey oldu. Dünyaya tarih dersi veriyoruz. Ben de bir farkındalık oluşturarak böyle oy kullanmak istedim. Kim kazanırsa kazansın, hayırlı olsun. İnşallah ülkemize daha çok hizmet edecek kişi kazanır. Örümcek adam tutkum benim çocukluktan beri hayalim" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çocukluk Adana Ömer Güncel Haberler

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