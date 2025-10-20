Adana ve Mersin'de Muhtarlar Günü Törenleri

Adana'nın Aladağ ve Mersin'in Silifke ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Aladağ Köy ve Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Azim, Hükümet Konağı önünde yapılan törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Programda saygı duruşunda bulunan muhtarlar, İstiklal Marşı'nı okundu.

Sinanpaşa Mahallesi Muhtarı Adnan Demir, törendeki konuşmasında, muhtarlık kurumunun demokrasinin temel taşı olduğunu söyledi.

Mersin'in Silifke ilçesinde de Muhtarlar Günü dolayısıyla Anıt Meydanı'nda tören düzenlendi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Temur'un Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından katılımcılar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

Bir otelde devam eden programda konuşan Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, muhtarların devlet ve millet arasında aracılık görevini üstlendiğini belirterek, "Her birimiz sizin yanınızda ve emrinizdeyiz." dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Turgut da muhtarların gününü kutladı.