Haberler

Adana ve Mersin'de Muhtarlar Günü Törenleri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Aladağ ve Mersin'in Silifke ilçelerinde Muhtarlar Günü dolayısıyla törenler düzenlendi. Törenlerde muhtarlar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve İstiklal Marşı okundu. Muhtarların demokrasinin temel taşı olduğuna dikkat çekildi.

Adana'nın Aladağ ve Mersin'in Silifke ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Aladağ Köy ve Mahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Azim, Hükümet Konağı önünde yapılan törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Programda saygı duruşunda bulunan muhtarlar, İstiklal Marşı'nı okundu.

Sinanpaşa Mahallesi Muhtarı Adnan Demir, törendeki konuşmasında, muhtarlık kurumunun demokrasinin temel taşı olduğunu söyledi.

Mersin'in Silifke ilçesinde de Muhtarlar Günü dolayısıyla Anıt Meydanı'nda tören düzenlendi.

Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Temur'un Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından katılımcılar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

Bir otelde devam eden programda konuşan Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, muhtarların devlet ve millet arasında aracılık görevini üstlendiğini belirterek, "Her birimiz sizin yanınızda ve emrinizdeyiz." dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Turgut da muhtarların gününü kutladı.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel
CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki

CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü isimlerin viral olan videosu: Para var huzur var

"Para var huzur var" dedirten video
Louvre Müzesi 7 dakikada nasıl soyuldu? 138 kamera detayı

Louvre Müzesi 7 dakikada nasıl soyuldu? 138 kamera detayı
İsrail'de olaylı maç: Ortalık resmen savaş alanına döndü

Dev maç savaşa dönüştü
Diploma davasında gerginlik! İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı

İmamoğlu "Katılmayacağım" dedi, hakim zorla getirme talimatı verdi
Dünyaca ünlü isimlerin viral olan videosu: Para var huzur var

"Para var huzur var" dedirten video
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
Osman Pamukoğlu'nun şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız oğlum, ne yapıyorsun?

Osman Pamukoğlu'nun şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız, ne yapıyorsun?
GENAR Araştırma, KKTC seçimlerinde fena çuvalladı

GENAR Araştırma, KKTC seçimlerinde fena çuvalladı
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
Fas'tan tarihi başarı: Finalde Arjantin'i yenip şampiyon oldular

Fas'tan tarihi başarı: Finalde Arjantin'i yenip şampiyon oldular
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan şaşırtan paylaşım! Takipçileri ikiye böldü

Şaşırtan paylaşım, "Karının orasına burasına sinek konmuş diyenlerin…"
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

Babasını canlandıracak isim belli oldu! Partneri çok tanıdık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.