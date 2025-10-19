Haberler

Adana ve Mersin'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı


Adana ve Mersin'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

Adana'da Atatürk Parkı'nda yapılan törende, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi muhtarı Sakine Yaşdal ve Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi muhtarı Cemile Girici, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Programda saygı duruşunda bulunan muhtarlar, İstiklal Marşı'nı okundu.

Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi muhtarı Ayfer Doğantimur, törendeki konuşmasında, muhtarların devlet yönetiminin temel yapı taşlarından olduğunu söyledi.

Doğantimur, muhtarların, mahallelerinde sunulacak hizmetlerdeki görevlerini layıkıyla yerine getirdiğini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın dertlerine, tasalarına, sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olan, beklentilerini ve ihtiyaçlarını devletimize iletme noktasında etkin rol oynayan muhtarlarımız, devlet ve milletin bütünleşmesinin temel harcını oluşturmaktadır." dedi.

Törene, Adana Valiliği İdare ve Denetim Müdürü Merve Gül Bilaloğlu ile Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı İbrahim Hakverdi de katıldı.

Mersin

Mersin'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Suphi Öner Öğretmenevi'nde program düzenlendi.

Vali Atilla Toros, etkinlikte yaptığı konuşmada, muhtarların, köklü tarihe ve güçlü geleneğe sahip olduğunu belirtti.

Muhtarların, vatandaşların "sesi olduğunu" anlatan Toros, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi 'Muhtar, bu ülkenin yönetim sistemi piramidinin temelidir.' Bu anlayış doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanı'mız, demokrasimizin 'Uç beyleri' olarak nitelendirdiği muhtarlarımızı her alanda desteklemiştir."

Programa kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel
