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Elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi

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3 ilde düzenlenen "Kafes-32" operasyonlarında elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda 11 kişi gözaltına alınırken şahısların esnafı haraca bağladığı, insanları darp ve tehdit ettikleri tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Antalya merkezli, Adana ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-32 Operasyonu'nda elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

ELEBAŞI DAHİL 11 KİŞİ YAKALANDI

Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen "KAFES-32" operasyonları kapsamında aralarında örgüt elebaşı İsmail Süner'in de olduğu 11 şüpheli yakalandı.

HAKLARINDA BİRÇOK SUÇLAMA VAR

Organize suç örgütünün Antalya (Alanya) genelinde;

  • İş yerlerini kurşunlayıp esnaflar üzerinde baskı kurarak, iş yerlerinden para talep ettikleri,
  • Örgüt lideri ve bazı örgüt mensuplarının mağdur şahısların ikametine silah zoru ile girerek şahısları kaçırdıkları, internet bankacılığı üzerinden şahısların hesabında bulunan paraları kendi hesaplarına geçirdikleri ve polise gitmeme konusunda tehditte bulundukları,
  • Müştekilerin kiralık evlerini ellerinden alıp, bu evleri kendilerinin çalıştıracağını söyleyerek tehdit ettikleri,
  • Uyuşturucu ve silah ele geçirilmesi olayından sorumlu tuttukları mağduru grup halinde darp ettikleri ve kaçırdıkları,
  • Darp ettikleri mağdurları kayıt altına alarak zorla para tahsil edip senet imzalattıkları,
  • Kalabalık gruplar halinde gezerek halk ve esnaf üzerinde baskı kurdukları tespit edildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Hangi Büyüklükte Olursa Olsun Organize Suç Örgütlerini Çökertip Adalete Teslim Edeceğiz"

Elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (1)

mardinli yiğit:

şu an tr de 100 milyon insan rahat vardır.. 30 milyonu göçmen, nüfus 50 milyona düşerse rahat ederiz.

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