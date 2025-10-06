Adana ve çevre illerde AK Parti'li kadınlar Gazze için sessiz insan zinciri oluşturdu

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de AK Parti Kadın Kollarınca, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma tepki gösterilmesi amacıyla "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği düzenlendi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda düzenlenen "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine, AK Parti il ve ilçe kadın kolları üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Kadınlar, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan insanlık dramına tepki göstermek, soykırıma karşı vicdanın ve dayanışmanın gücünü simgelemek için el ele tutuşup zincir oluşturarak sessiz duruş sergiledi.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hacer Söylemez, yaptığı açıklamada, İsrail'in zulmünü görmezden gelenlere "Kalbiniz nerede?" diyerek tepki gösterdi.

Barışın kadınlarla mümkün olduğunu belirten Söylemez, "Yüce Rabb'imiz mealen 'Bir insanı öldüren, bütün insanlığı öldürmüş gibidir, bir canı yaşatan, bütün insanlığı yaşatmış gibidir' diye buyuruyor. Gazze, bu ilahi kelamın sarsıcı bir imtihanıdır." dedi.

AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı da etkinliğe destek olmak için kadınların yanında yer aldı.

Mersin

Mersin'de de AK Parti'li kadınlar, İsrail'in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımına tepki göstermek için Akdeniz ilçesindeki Ulu Camisi'nin önünde topladı.

"Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğinde el ele tutuşarak insan zinciri oluşturan kadınlar, İsrail'in Gazze'deki soykırımını sessiz durarak protesto etti.

İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Abacı, sessizliklerinin Gazze'nin en gür "çığlığı" olacağını söyledi.

Kadınlar olarak el ele verdiklerini tüm dünyaya göstermek adına meydanlara indiklerini vurgulayan Abacı, "Bugün 81 ilde kurduğumuz bu zincir, Gazze'de evlatlarını kaybeden anne babaların, öksüz, yetim bırakılan çocukların ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir." diye konuştu.

Etkinliğe, AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez de katıldı.

Hatay

Hatay'da AK Parti'li kadınlar, "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliği için il binası önünde toplandı.

Katılımcılar daha sonra ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İstanbul Hatay Kardeşlik Çarşısı'na yürüdü.

Burada açıklama yapan İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Gül Çalım, "Bu mesele insanlık meselesidir. Bugün Türkiye'den tüm dünyaya tek bir şey söylüyoruz. Barış kadınla mümkündür. Slogan atmıyoruz, vicdanlarımızla haykırıyoruz. Çünkü bazı sessizlikler vardır ki arşı yere indirir." ifadelerini kullandı.

Programda, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan ve İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Behçet Akın da yer aldı.

Osmaniye

AK Parti Osmaniye İl Kadın Kolları üyeleri, Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğinde el ele tutuşarak zincir oluşturdu.

İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Meriç Şen, barışçıl amaçlarla Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun, uluslararası sularda İsrail tarafından saldırıya uğradığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Hamdolsun Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kararlılığıyla bu adaletsizlik karşısında da sessiz kalmadı. Sadece kendi ülkesinin vatandaşlarını değil 13 ülkeden 101 vicdan sahibi gönüllünün de ülkelerine güvenle dönmelerini sağladı. Bizler de ablukayı delmek ve insanlık onurunu korumak için mücadele eden kahramanların ülkemize dönüşlerinde oradaydık. Hepsinin dilinde 'Biz elimizden geleni yaptık, umarım Gazze'ye bir umut ışığı olabilmişizdir' temennisi vardı. İşte bugün o umut sözleri de bu meydanda yankılanıyor."

Etkinliğe katılan Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet de kadınlara destek verdi.