Adana Seyhan'da sağanak su baskınına yol açtı, suda kalan sürücü ve 2 çocuk kurtarıldı

Adana Seyhan'da sağanak su baskınına yol açtı, suda kalan sürücü ve 2 çocuk kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Seyhan ilçesinde sağanak bazı yollarda su baskınına yol açtı. Bir otoparkın kapalı bölümüne giren otomobil suda kalırken itfaiye sürücü ve 2 çocuğunu kurtardı; sürücü uyarı levhası olmadığını belirterek yasal işlem başlatacağını söyledi.
Adana'da sağanak nedeniyle bazı yollarda su baskınları oluştu, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.
Kentte öğle saatlerinde şiddetini artıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle merkez Seyhan ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda su baskınları oluştu.
Yollarda biriken su nedeniyle sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.
Bir otoparkın daha önce kapatılan bölümüne girmeye çalışan otomobil suyun içinde kaldı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, sürücü İsmail Yalçın ve 2 çocuğunu güvenli alana taşıdı. Araç, iş makinesi yardımıyla geçitten çıkarıldı.
Yalçın, gazetecilere, otoparkın girişinde uyarı levhası bulunmadığı için kapalı olduğunu bilmediğini söyledi.
Sağanağın kısa sürede etkili olduğunu belirten Yalçın, "Suyun içinde kaldık. Çocuklarla beraberdim, çok korktular. İtfaiye ekipleri çıkardı. Yasal işlemleri başlatacağım." dedi.