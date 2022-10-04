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Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Urfa'dan görüldü! Havada hareketli dakikalar

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Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Urfa'dan görüldü! Havada hareketli dakikalar

Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Kayseri çevrelerinde ateş topu şeklinde oldukça parlak bir meteorun bölgeye düştüğü iddia edildi.

Doğu bölgemizde yaşayan vatandaşları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Hava Forum'da yer alan bilgiye göre Saat 21.15 civarı Adana, Osmaniye, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Kayseri çevrelerinde ateş topu şeklinde oldukça parlak meteor düşüşü yaşandığı iddia edildi.

AKIBETİ BELLİ DEĞİL

Değerinin milyonlarca lira olduğu bilinen meteorun akıbeti henüz belli değil. Ayrıca ışık huzmesinin meteor olduğuna dair de henüz bir kanıt olmadığı ifade edildi.

VATANDAŞLARA SORULDU

Ayrıca sosyal medyada vatandaşlara "Meteoru ya da havadaki hareketliliği gördünüz mü?" diye soruldu. Gören vatandaşların yorum yapmaları istendi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Şanlıurfa Osmaniye Türkiye Mersin Hatay Adana Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

çağdaş :

Tam önümüzden geçti havai fişek atıldı sandık parladı. sanırım atnosferden geçerken parçalandı biraz parçalara bölündü ama büyük olan parça Şanlıurfa tarafına gitti ayrılan parçalarda denize düşmüş olabilir.

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Mustafa Doğan:

Dün akşam eşim çocuklarla oturmuş çay içiyorduk birden pencereye güçlü bir ışık süzmesi görüldü biz göktaşı olduğunu anladık ancak nereye düştüğünü bilmiyoruz merak ediyoruz

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