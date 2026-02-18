Haberler

Doğu Akdeniz'i sağanak ve fırtına vurdu

MGM'nin uyarısı sonrası Adana, Mersin ve Hatay'da etkili olan sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, cadde ve sokakları su bastı. Belediye ekipleri zarar gören alanlarda çalışma başlattı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından Adana, Mersin ve Hatay'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, cadde ve sokakları su bastı.

Son 1 haftadır etkili olan sağanak ve fırtına, Akdeniz Bölgesi'nin doğusundaki Adana, Mersin ve Hatay'da yaşamı olumsuz etkiledi. MGM'nin uyarı verdiği kentlerde sabah saatlerinde fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. Üzerine ağaç parçaları düşen bazı araçlar zarar gördü. Pek çok cadde ve sokak ile ev ve iş yerini su bastı. Yayalar ve trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı.

Mersin'de sağanak ve fırtına nedeniyle deniz taşma noktasına gelirken, merkez Akdeniz ilçesinde balıkçı barınağında bağlı olan teknelerin batma tehlikesi ortaya çıktı. Hatay'da bazı yapıların çatıları uçtu. Belediye ekipleri çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Anıl ATAR-Soner AYDIN-Okan ÇALIŞKAN-Alican GÜMÜŞ-Serhat GÜLER/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
