Adana'dan Kültürel Miras Paylaşımı: Öğrencilerden eTwinning Projesi

Adana'daki Seyhan İsmet İnönü Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, eTwinning Projesi kapsamında "Tarif Paylaşmak, Kültür Paylaşmaktır" isimli çalışma gerçekleştirdi.

Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Hırvatistan ve İspanya'dan öğrencilerin katılım sağladığı projede, her ülke kendi geleneksel yemek tariflerini paylaşarak kültürel miraslarını tanıttı.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Fatma Gülten Demir, Bolu Esentepe Aşçılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri Sevim Esmeray Canbaz ve Fatma Pınarbaşı'nın da yer aldığı proje kapsamında öğrenciler, "Tarif Kitabı" ve "Öğrenci Yorumları" başlıklı iki dijital kitap hazırladı.