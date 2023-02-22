Adana'daki apartman, görüntüyü çeken şahsı da hayrete düşürdü: Üstüne balonla mı koydular anlayamadım

Kahramanmaraş merkezli iki depremin yoğun hissedildiği Adana'da kaydedilen bir görüntü sosyal medyada büyük ses getirdi. Şaşkınlık içinde yoldan geçerken gördüğü bir apartmanı cep telefonuyla kaydeden şahıs durumu "3 saattir inceliyorum üstüne balonla mı koydular anlayamadım" sözleriyle özetledi. Yapı sağlamlığının ve bina güvenliğinin öneminin çok net anlaşıldığı bu günlerde ortaya çıkan apartman sağlamlığı ile tartışma konusu oldu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 11 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Deprem felaketi nedeniyle 42 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti, enkaz yığınına dönen kentlerde ise halen çalışmalar sürüyor.

APARTMANIN ÜSTÜNE SONRADAN KONULMUŞ GİBİ

Depremin yoğun hissedildiği Adana 'da çekilen görüntüler dikkat çekti. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, apartmanın üstünde sonradan konulmuş gibi duran katların olduğu görüldü.

SAĞLAMLIĞI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Yapı sağlamlığının ve bina güvenliğinin önemini çok net anladığımız bu günlerde göze batan bu binanın sağlamlığı ise tartışma konusu oldu.

"BALONLA MI KOYDULAR ANLAYAMADIM"

Şaşkınlık içerisinde apartmanı çeken vatandaş "3 saattir inceliyorum üstüne balonla mı koydular anlayamadım" diyerek durumu özetledi.