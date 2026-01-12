Haberler

Adana'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Adana'nın Seyhan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 84 yaşındaki Bekir Avcu, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 84 yaşındaki Bekir Avcu'ya, D.V. idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Avcu, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince 5 Ocak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Avcu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
