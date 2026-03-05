İnşaat işçisi, yangından bebeğiyle kurtardığı babayla bir araya geldi: Olsa yine yaparım

ADANA'da inşaat işçisi Muhammet Figen (23), bir apartmanın 13'üncü katında çıkan yangından 1,5 yaşındaki bebeğiyle kurtardığı Mehmet Güzel (40) ile bir araya geldi. Güzel, kendilerini kurtaran Figen'e teşekkür etti. Figen ise "Bebeği yukarıda görünce küçükken yaşadıklarım aklıma geldi. Bebeği görünce zaafım olduğu için de dayanamadım. Bir defa değil, defalarca kez başıma gelse yine yaparım" dedi.

Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın 10'uncu katındaki dairede 2 Mart'ta yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binanın 13'üncü katındaki dairede yaşayan Mehmet Güzel ve 1,5 yaşındaki bebeği Muhammet Alparslan mahsur kaldı. Yan apartmana eşya taşımak için getirilen yük asansörü binaya yaklaştırıldı. Yakındaki bir inşaatta çalışan Muhammet Figen yük asansörüne binerek 13'üncü kata çıktı. Figen, Mehmet Güzel ve bebeğini asansörle indirerek mahsur kaldıkları yerden kurtardı. Yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangından 3 gün sonra Mehmet Güzel, Muhammet Figen'i evine davet etti. Evinde Figen ile bir araya gelen Güzel, cesareti nedeniyle ona teşekkür etti. Güzel, yangın günü bebeğiyle birlikte mahsur kaldığında, her taraf duman olunca çıkamadıklarını ve balkona kaçtıklarını dile getirdi. Güzel, "Yangın, 10'uncu kattaki kiracının daire sahibiyle kavga etmesinin ardından evi yakması sonucu çıktı. Sonrasında ben çocukla evdeydim, dumanı hissettim. Koridora çıktım, baktım, tamamen dumanla kaplanmıştı. Çocuğumu alıp dışarı çıkmaya çalıştım, yangın merdivenine doğru yeltendim ama her yer duman olunca çıkamadım. Çocuğumla birlikte kendimi balkona attım. Balkonda itfaiyenin gelmesini bekledim, o sırada iyice nefessiz kaldık" dedi.

'MUHAMMET'İ TANIDIĞIMA ÇOK MEMNUN OLDUM'

Figen'in kendilerini kurtardığı için minnettar olduğunu aktaran Güzel, şöyle konuştu:

"Aşağıdan geçen bir nakliyat aracının taşıma asansörü bizim binamıza yanaştı. Korkudan kimse çıkmaya cesaret edemiyordu. Yandaki binada çalışan işçi Muhammet kardeşimiz asansörün içerisinden bizim binamıza yanaşıp çocuğumu daha sonrasında beni alarak indirdi. Muhammet'i tanıdığıma çok memnun oldum. Bebeğimin de benim de durumum iyi çok şükür, can kaybı olmadan bu olayı atlattık. Evimizde, banyomuzda ve odalarımızın çeşitli yerlerinde is zararı mevcut. Eşyalarımızın çoğu kullanılamaz halde. Evde temizlik işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz, daha sonrasında tadilatlarımızı yapıp oturmaya devam edeceğiz."

'KANDAN OLMASKA DA KARDEŞİM OLARAK GÖRECEĞİM'

Yangın günü yaşadıklarını anlatan Muhammet Figen ise "İşten çıktım, eve doğru gidiyordum, yangını gördüm. Hemen merdivenlere koştum, fakat yaklaşamadık. Taşımacı kamyonun yanaştığını gördüm, kimse binmek istemiyordu. Yukarıdaki bebeği görünce hemen atladım, ben çıktım. Mahsur kalan bebek ve çocuğunu asansöre bindirdim ve indirdik. Küçük yaşlarda babamı kaybettim, annem de beni terk etti. Ablam ve eniştem beni bu yaşıma kadar getirdi. Hayatım zor geçti, elimden geldiğince mücadele etmeye çalışıyorum. Bebeği yukarıda görünce küçükken yaşadıklarım aklıma geldi, bebeği de görünce zaafım olduğu için de dayanamadım. Bir defa değil, defalarca kez başıma gelse yine yaparım. Muhammet bebekle ismimiz aynı olduğunu görünce çok mutlu oldum, kendisi benim adaşım, artık aynı kandan olmasak da kardeşim olarak onu göreceğim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı