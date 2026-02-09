Haberler

Adana'da sırt çantasına gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık F.B. 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde sırt çantasına gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık F.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 28 Temmuz 2025'te Pınar Mahallesi'ndeki evinde sırt çantasına gizlediği 50,69 gram sentetik uyuşturucuyu bisikletle yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak F.B'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık F.B. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
İran: Zenginleştirilmiş uranyumun seyreltilmesi, yaptırımların kaldırılmasına bağlı

Trump'ın "Kesinlikle izin vermeyiz" dediği konuya net şart koştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazeteci Sedef Kabaş için istenen ceza belli oldu

Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı! İstenen ceza belli oldu
Camlarını kırdığı otomobile ışıklı çiçek buketi fırlattı; o anlar kamerada

Camları kırdı, herkes saldıracağını düşünürken bambaşka bir şey yaptı
Yağmur çamur dinlemiyorlar! 14 Şubat'taki heyacan için sırada bekliyorlar

Ne sırası olduğunu öğrenince şaşıracaksınız!
Kısmetse Olur ile tanınmıştı! Cansel Çördük'ün son hali şaşırttı

Son halini görenler şaşırdı
Gazeteci Sedef Kabaş için istenen ceza belli oldu

Gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı! İstenen ceza belli oldu
Amasya'da yolcular köy camisinde kullandıkları ısıtıcının elektrik parasını notla bıraktı

Köy camisinde yürekleri ısıtan not
Bitişik 2 bina bir anda yıkıldı, 13 kişi feci şekilde can verdi

Ülke gece yarısı felaketi yaşadı! Ekipler enkaz altında ses arıyor