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Adana'da üç kişi boğazları kesilmiş halde ölü bulundu

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir evde dolmuş şoförü Yusuf Techi, eşi Hüsne Tehci ve kız kardeşi Semiha Tehci'nin boğazları kesilerek öldürülmüş halde cesetleri bulundu. Acı haberi alan aile yakınları, evin bulunduğu sokağa gelerek sinir krizi geçirirken, olay yerine gelen polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da bir evde Yusuf Techi ile eşi Hüsne ve kız kardeşi Semiha Tehci'nin boğazları kesilerek öldürülmüş cansız bedenleri bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. 64 yaşındaki dolmuş şoförü Yusuf Tehci'nin evine giden yakınları, kapıyı açan olmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AİLE YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kapısı çilingire açtırılarak girilen evde ekipler, Yusuf Techi ile eşi Hüsne (61) ve kız kardeşi Semiha Tehci'nin (53) boğazları kesilerek öldürülmüş cesediyle karşılaştı. Evde inceleme yapan ekipler, ailenin kahvaltı yaptıktan sonra olayın yaşandığını belirledi. Acı haberi alan aile yakınları, evin bulunduğu sokağa gelerek sinir krizi geçirdi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da üç kişi boğazları kesilmiş halde ölü bulundu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıÜmit TV:

memleket yangın yeri ekonomi maneviyat milli değerler herşey altüst edildi

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Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

AİLE YILINDA BİR AİLE YOK OLDU.

Yorum Beğen162
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Haber YorumlarıJokerAllame:

akkepenin eserleri insanlar cinnet halinde

Yorum Beğen98
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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Allah'ım yardım et nedir bu haberler

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Haber YorumlarıTurgut Ömgen:

Ha Adana ha Esenyurt ha Meksika ne fark var

Yorum Beğen108
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Haber Yorumlarıosman baglar:

at eşek insan mezbahası adana

Yorum Beğen84
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Haber YorumlarıSimuz ER:

İdamsız çözüm, çözüm olmuyor.. Müebbetle başlanan ceza istemi, 2 gün yatınca serbest bırakılıyor. Bu da adalet değil.

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıSıraç Demir 05305056052:

Öncelikle Allah ülkemize halkımıza zeval vermesin gerçekten zor bir süreçteyiz Allah islah etsin inşallah

Yorum Beğen52
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Haber YorumlarıAdem Sakar:

Neden bu haberlere alışır hale geldik cidden bana artık çok normal gelmeye başladı ( asıl sorunun temelin bu )

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Haber YorumlarıMehmet Elma:

Para uğruna ola bilir bu yaşdaki insanları neden öldürsunler Yapanlarda sanırım Akrabasıdir sanırim

Yorum Beğen35
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