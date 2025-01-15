Adana'da üç kişi boğazları kesilmiş halde ölü bulundu

Adana'da bir evde Yusuf Techi ile eşi Hüsne ve kız kardeşi Semiha Tehci'nin boğazları kesilerek öldürülmüş cansız bedenleri bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. 64 yaşındaki dolmuş şoförü Yusuf Tehci'nin evine giden yakınları, kapıyı açan olmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AİLE YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kapısı çilingire açtırılarak girilen evde ekipler, Yusuf Techi ile eşi Hüsne (61) ve kız kardeşi Semiha Tehci'nin (53) boğazları kesilerek öldürülmüş cesediyle karşılaştı. Evde inceleme yapan ekipler, ailenin kahvaltı yaptıktan sonra olayın yaşandığını belirledi. Acı haberi alan aile yakınları, evin bulunduğu sokağa gelerek sinir krizi geçirdi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.