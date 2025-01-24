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Adana'da Toplu Sünnet Etkinliği Düzenlendi

Adana'da Toplu Sünnet Etkinliği Düzenlendi
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Yüreğir Kaymakamlığı ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte 90 çocuk sünnet edildi. Kaymakam Mehmet Aksu, etkinlikte çocukların mutluluğunu paylaştı.

Yüreğir Kaymakamlığı ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, 90 çocuk sünnet edildi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde toplu sünnet etkinliği düzenlendi.

Kaymakam Mehmet Aksu ve Başhekim Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput, sünnet olan çocukları ziyaret etti.

Kaymakam Aksu, burada yaptığı açıklamada, çocukların mutluluğuna ortak olmaktan büyük gurur duyduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
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