Üye Girişi
Haberler

Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin en sıcak şehirleri arasında yer alan Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalanlar parklardaki gölgelik alanlara sığınırken, çocuklar ise süs havuzuna girip serinledi.

ADANA'da sıcak hava etkisini artırdı. Kentte termometreler bugün 45 dereceyi gösterdi.

TERMOMETRELER 45 DERECEYİ GÖSTERDİ

Ayın ilk gününden itibaren Adana'da görülen sıcak hava, etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde termometreler 45 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalanlar, parklardaki ağaçların gölgesine geçti. Parka gelen çocuklar ise sıcağın etkisinden kurtulmak için süs havuzlarına girip serinledi. Bazı kişiler, gölgelik alanlarda oturup dinlenmeyi tercih ederken, bazıları da parktaki çeşmelerde serinlemeye çalıştı.

Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi

"HİSSEDİLEN SICAKLIK 50 DERECE"

Arkadaşlarıyla Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'na gelen Derin Su Köroğlu, sıcağın bünyesinde şok etkisi yaptığını belirterek, "Hissedilen sıcaklık 50 derece vardır. Yolda yürürken 2 dakikada adeta suyum çıktı. Evden çıkmamak lazım ama işte çıkmak zorunda kalıyoruz. İlerleyen günlerde başka bir kente gitmeyi düşünüyorum. Kalanlara da tavsiyem evde klimalı odadan çıkmamaları" dedi.

Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi

"ADANALI OLARAK ALIŞTIK"

Parktaki çeşmede başını yıkayan Seyfettin Aygan ise "Banyodan çıkıyoruz, anında terliyoruz ama Adanalı olarak alıştık. 50'yi geçse yine gitmem. Gerçek Adanalı burayı bırakamaz" diye konuştu.

Adana'da termometreler 45 dereceyi gösterdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türkiye Adana Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat

Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat

 İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez

İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6-7 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! Aldatmak 72. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 6 Haziran Aldatmak yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Ekşi Elmalar filmi konusu nedir? Ekşi Elmalar oyuncuları ve Ekşi Elmalar özeti! Ekşi Elmalar ne zaman, nerede çekildi? #129300 #128250 ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi! Karneler ne zaman alınacak 2024? Karneler hangi tarihte, ayın kaçında dağıtılacak? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 6 Haziran günün maçları nereden izlenir? Bakırköy Belediyesi hangi parti? Bakırköy Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? 2024 Bakırköy yerel seçim sonuçları! FB KONGRESİ NE ZAMAN? Fenerbahçe Başkanlık seçimi hangi gün? SÜPER LİG YENİ SEZON NE ZAMAN? #9917 2024 2025 Süper Lig ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 7 Haziran Cuma 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 7 Haziran burç yorumları nedir? 6 HAZİRAN BİM AKTÜEL YENİ GELEN ÜRÜNLER! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bakırköy Belediye Başkanı'nın vaadi ne? Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun tepki çeken vaadi ne oldu? Dolar ne kadar, yükseldi mi? 6 Haziran Dolar ne kadar oldu, kaç TL?
İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti
500

Yorumlar (1)

Turgay Karaderi:

ADANA,MIZ YiNE DE GUZEL BE !! BOL BOL SU TUKETSiNLER

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title