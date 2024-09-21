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Adana'da TEKNOFEST Hazırlıkları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Adana'da TEKNOFEST Hazırlıkları Tüm Hızıyla Devam Ediyor
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Vali Yavuz Selim Köşger, 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) hazırlıklarını inceledi. 48 bin metrekare kapalı alanın oluşturulacağı festival, bu yıl 1 milyon 600 bini aşkın takımın başvurduğu önemli bir etkinlik olarak tanıtıldı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) düzenleneceği Adana Havalimanındaki hazırlıkları inceledi.

Vali Köşger, 2- 6 Ekim'de gerçekleştirilecek organizasyonun hazırlıklarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Köşger, burada yaptığı açıklamada, hazırlıkların hızla devam ettiğini, 48 bin metrekare kapalı alan oluşturacağını belirtti.

TEKNOFEST'in Türkiye'nin gururu sayılabilecek bir teknoloji yarışması olduğunu anlatan Köşger, şöyle konuştu:

"Adana'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST'in, dünyada çok iddialı bir yere oturacağını değerlendiriyorum. Bu yıl 1 milyon 600 bini aşkın takım yarışmaya müracaat etti. Yarışmanın bu yıl şehrimizde olması ve gençlerimizin yarışmaya büyük ilgi göstermesi dolayısıyla da 128 bini aşkın takım Adana'dan müracaat etti. Daha önceki TEKNOFEST yarışmalarında yapılmayan işler de bu yılki yarışmada yapılacak. Bunlardan birisi 'Şampiyonlar Ligi' olacak. Akdeniz Bölgesi'nde 50 kategoride şu ana kadar yarışmalar yapıldı. Bu 50 kategorinin şampiyonları, Adana'da kendi aralarında bir kere daha yarışacaklar ve burada ciddi bir ödül var. Bu ilk defa yapılıyor. Bu da TEKNOFEST'i bu anlamda kendi içinde daha iddialı hale getirecektir. Adana'da bunun ilk defa gerçekleştiriliyor olması çok sevindirici. Ayrıca Çanakkale Dijital Müzesi kurgulanmış durumda. Bu da Adana'da ilk defa gerçekleşecek. Çanakkale savaşlarının birebir simülasyonu yapılacak. Hatta, Seyit Onbaşının kaldırdığı 270 kilogramlık top mermisini de gençlerimiz deneyimleyebilecek. Buna benzer ilkler var Adana'da. Çok muazzam bir organizasyon gerçekleştiriliyor."

Köşger, tüm kurumların Adana'da işbirliği halinde TEKNOFEST'in en mükemmel, en sorunsuz şekilde gerçekleşmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiğini belirterek, "Ben inanıyorum ki, Adana'da Türkiye'deki TEKNOFEST'lerin en iyisini gerçekleştireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı Adana'ya bekliyorum. Gençlerimizin bilim ve teknolojide eriştiği seviyeyle gurur duyacaklarını tahmin ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

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