Tekel bayisine gitti, "Borca yaz" talebi reddedilince silah çekti

Adana'da, girdiği tekel bayisinin sahibine tabanca çekip, borç sigara almak isteyen Mahsuni Kartal (25), olumsuz yanıt alınca masada duran paketten 2 tek sigara alıp kaçtı. Gözaltına alınan Kartal, tutuklandı.

SİGARA ALDI, PARASINI VERMEDİ

Dün akşam, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki tekel bayisinde meydana gelen olayda dükkana giren Mahsuni Kartal, iş yeri sahibinden 1 paket sigara istedi. İş yeri sahibinin sigara paketini verdiği Kartal, parası olmadığı için daha sonra ödeme yapacağını belirtti.

REDDEDİLİNCE SİLAH ÇEKTİ

Olumsuz yanıt alan Kartal, daha sonra belindeki tabancasını gösterip tekrar yerine koydu. İş yeri sahibiyle bir süre tartışan Kartal, ardından masadaki paketten 2 sigara alıp kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞİMDİ DEMİR PARMAKLIKLAR ARDINDA

İş yeri sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, Kartal'ı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kartal, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.