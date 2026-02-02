Haberler

Tekel bayideki cinayete 4 gözaltı; kavga veresiye içki tartışmasından çıkmış

Adana'nın Kozan ilçesinde tekel bayisinde çıkan kavgada Mustafa Çomak hayatını kaybederken, iş yeri sahibi M.Ö. ağır yaralandı. Olayda şüpheliler gözaltına alındı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde tekel bayide çıkan kavgada Mustafa Çomak'ı (34) öldürüp, iş yeri sahibi M.Ö.'yü bıçaklayarak ağır yaralayan Ş.K. ve F.Y. ile saklanmalarına yardımcı olan K.K. ve V.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin, veresiye içki almak istedikleri, dükkan sahibi geri çevirince de kavganın çıktığı öne sürüldü.

Olay, 31 Ocak gecesi Kozan ilçesi Varsaklar Mahallesi Örtülü Sokak'ta meydana geldi. Tekel bayisine giden Ş.K. ve F.Y. ile iş yeri sahibi M.Ö. ve o sırada dükkanda oturan arkadaşı Mustafa Çomak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.K. ve F.Y., iddiaya göre Çomak ve M.Ö.'ye saldırıp, bıçakladı. Mustafa Çomak ve M.Ö. kanlar içinde yere yığılırken, kendilerinin de yaralandığı öne sürülen Ş.K. ve F.Y., kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çomak'ın öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan iş yeri sahibi M.Ö. ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan M.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Mustafa Çomak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ş.K. ve F.Y. ile saklanmalarına yardımcı olan K.K. ve V.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin, veresiye içki almak istedikleri ancak kabul edilmeyince saldırıyı gerçekleştirdikleri öne sürüldü. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
