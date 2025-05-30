Adana'da Tabancayla Vurulmuş Şehmuz Atız Bulundu, Aile Gözaltında

Adana'da Tabancayla Vurulmuş Şehmuz Atız Bulundu, Aile Gözaltında
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde 50 yaşındaki Şehmuz Atız, uyuduğu odada başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Eşi ve iki oğlu gözaltına alındı, cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Şehmuz Atız (50), uyuduğu odada tabancayla başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Şehmuz Atız'ın cansız bedenini bulan eşi E.A. ve 2 oğlu T.A. ve S.A., gözaltına alındı, odada tabanca bulunamadı.

Olay, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası Şehmuz Atız, sabah kahvaltıya kalkmayınca eşi E.A., uyuduğu odaya gitti. Kapının kilitli olduğunu fark eden E.A., iddiaya göre komşusuna giderek yardım istedi. Komşusunun kapıyı kırmasıyla içeriye odaya giren E.A., eşinin kanlar içinde başından tabancayla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Atız'ın öldüğünü belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede Atız'ın öldüğü odada; kullanılan tabanca da bulunamadı. Atız'ın cansız bedeni, kaldırıldığı Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek son yolculuğuna uğurlandı.

ANNE VE 2 ÇOCUK GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında polis, Şehmuz Atız'ın eşi E.A. ve oğulları T.A. ile zihinsel engelli olan S.A.'yı gözaltına aldı. Ailenin kızının ise olay sırasında evde olmadığı öğrenildi. Anne ve iki oğlunun emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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