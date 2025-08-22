Adana'da Tabancayla Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, sokakta tabancayla vurulan Muhammet Kaçar, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili kaçan zanlıyı yakalamak için polis çalışma başlattı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sokakta tabancayla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

19 Mayıs Mahallesi'nde dün gece, Muhammet Kaçar henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu vurularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaçar, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
