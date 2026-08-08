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Adana'da Kahvehane Saldırısı: 3 Yaralı

Adana'da Kahvehane Saldırısı: 3 Yaralı
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Onur Mahallesi'ndeki kahvehaneye gelen 1 şüpheli, tabancayla içeride bulunanlara ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi kentteki hastanelere kaldırdı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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