Adana'da Kahvehane Saldırısı: 3 Yaralı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Onur Mahallesi'ndeki kahvehaneye gelen 1 şüpheli, tabancayla içeride bulunanlara ateş açtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi kentteki hastanelere kaldırdı.
Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kaynak: AA