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Adana’da salça yüklü kamyonet devrildi

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ADANA’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği salça yüklü kamyonet yola devrildi.

ADANA'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği salça yüklü kamyonet yola devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, yola saçılan salçalar nedeniyle trafikte ulaşım bir süre aksadı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu salça yüklü kamyonet yola devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kazanın ardından yola dökülen salçalar nedeniyle trafikte ulaşım bir süre aksadı. Bölgede temizlik çalışmasının yapılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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