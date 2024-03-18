Evinde ruhsatsız 31 tabanca ele geçirilen şüpheliden "Tanımadığım biri, emaneten bıraktı" savunması
Adana'da bir eve yapılan polis operasyonunda, ruhsatsız 31 tabanca ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. Evde bulunan Kenan A. gözaltına alınırken, "Başkasına ait benim değil" diyerek savunma yaptı.
Adana'da polis ekipler, silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin evine operasyon düzenledi. Baskında 31 ruhsatsız tabanca ve 393 silah parçası ele geçirildi. Evde yakalanarak gözaltına alınan Kenan A., silahlar kendi evinden çıkmasına rağmen, "Başkasına ait benim değil" diyerek kendini savundu.
POLİS, SİLAH TİCARETİNE GÖZ AÇTIRMADI
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, 'Huzurunuz Gururumuzdur' sloganı çerçevesinde kentteki ruhsatsız silahları yakalamaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçeveden Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kenan A.'nın ruhsatsız silah ticareti yaptığını tespit etti. Ekipler söz konusu şüphelinin Söğütlü Mahallesi'nde evine operasyon yaptı. Operasyonda Kenan A. yakalandı.
EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI
Seyhan araştırma polisleri evin içerisinde yaptığı aramada çuvalların içerisine gizlenmiş halde 31 ruhsatsız tabanca, 186 tabanca şarjörü, 180 sürgü tutucu pim, 15 silah parçası, 7 tabaca icra yayı ve 5 tabanca icra mili ele geçirdi.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Yakalanan Kenan A. silahlar kendi evinden çıkmasına rağmen, "Başkasına ait benim değil" diyerek savunma yaptı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.