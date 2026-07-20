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İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan PVC ustası ağır yaralandı; o anlar kamerada

İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan PVC ustası ağır yaralandı; o anlar kamerada
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Adana'da motosikletle gelen kasklı iki şüpheli, PVC ustası Ali Güloğlu'nun iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda ağır yaralanan Güloğlu hastaneye kaldırıldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'da başında motosiklet kaskı bulunan şüphelilerin, iş yerine düzenlediği silahlı saldırıda PVC ustası Ali Güloğlu (45) ağır yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Başlarında kask bulunan 2 şüpheli, motosikletle PVC ustası Ali Güloğlu'nun iş yerinin önüne gitti. Şüphelilerden biri motosikletten inerek, iş yerinin içine girdi. Belindeki tabancayı çıkaran şüpheli, taburede oturan Güloğlu'na peş peşe ateş etti. Karnından ve bacağından vurulan Güloğlu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise geldikleri motosikletle kaçtı. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki esnaf ve yakınlarının yardımına koştuğu Güloğlu, otomobille Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Ayrıca Güloğlu'nun iş yeri ve üst katında bulunan evinin daha önce de iki kez kurşunlandığı belirtildi.

Ameliyata alınan Güloğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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