Adana'da Pastaneye El Bombası Atan Şüpheli Yakalandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atan şüpheli, olayın ardından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayda panik yaşandı, ancak can kaybı ya da yaralanma olmadı.

ADANA'nın Seyhan ilçesinde müşterilerin olduğu sırada pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atan şüpheli, kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Müşterilerin mekanda bulunduğu sırada pastaneye kişi tarafından bombası atıldı. Kısa süreli paniğe neden olan olayda, el bombasının piminin çekili olmadığı anlaşıldı. Pastane işletmecesinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Eşkali belirlenen şüpheli, bölgeden uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı. İsmi açıklanmayan şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Bulvarı tek yönlü trafiğe kapatan polis, geniş güvenlik önlemi altında el bombasını bulunduğu yerden alıp, kriminal inceleme için Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol, yeniden trafiği açıldı. Polisin, olayla incelemesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
