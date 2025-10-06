Haberler

Adana'da Pastaneye El Bombası Atan Genç Yakalandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde, 16 yaşındaki Ö.G. bir pastaneye el bombası attı. Olay, müşterilerin bulunduğu sırada gerçekleşti ve el bombasının pimi çekilmemişti. Genç, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

ADANA'da Ö.G.'nin (16), müşterilerin olduğu sırada pastaneye pimi çekilmemiş el bombası attığı olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Müşterilerin mekanda bulunduğu sırada pastaneye Ö.G. tarafından el bombası atıldı. Kısa süreli paniğe neden olan olayda, el bombasının piminin çekili olmadığı anlaşıldı. Pastane işletmecesinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Eşkali belirlenen şüpheli, bölgeden uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı. Ö.G. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Bulvarı tek yönlü trafiğe kapatan polis, geniş güvenlik önlemi altında el bombasını bulunduğu yerden alıp, kriminal inceleme için Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden trafiği açıldı.

Ö.G.'nin iş yerine el bombası attığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ellerinde eldiven bulunan Ö.G.'nin kapıdan içeri el bombasını attıktan sonra koştuğu anlar ve bazı müşterilerin de kaçması yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
