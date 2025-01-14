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Adana'da Orta Hasarlı Binaların Yıkımı Devam Ediyor

Adana'da Orta Hasarlı Binaların Yıkımı Devam Ediyor
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı tamamlandı, orta hasarlı binalarda yıkım işlemleri sürüyor. DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Nisan ayında yıkımların bitirileceğini açıkladı.

Depremin üstünden 23 ay geçti: Orta hasarlı binalarda yıkım sürüyor

Adana'da ağır hasarlı binaların hepsi yıkıldı, orta hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu :

"Nisan ayında yıkımlar tamamlanacak"

ADANA - Kahramanmaraş merkezli depremlerde 454 kişinin hayatını kaybettiği Adana'da ağır hasarlı 3 bin 279 bina yıkılırken orta hasarlı 4 bin 949 binanın yıkımı ise sürüyor. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, yıkımların Nisan ayında tamamlanacağını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adana'nın Çukurova ilçesinde 11 bina yıkılırken 418 kişi hayatını kaybetti. Kent genelinde 3 bin 279 bina ise ağır hasar aldı. Ağır hasarlı binaların hepsi yıkıldı.

Orta hasarlılarda yıkım sürüyor

Kent genelinde orta hasar alan 4 bin 949 binada da yıkım işlemleri başladı. İlgili kaymakamlık tarafından yıkımına onay verilen binalarda yıkım işlemi sürerken, mahkemelik olan binalarda ise bekleyiş sürüyor. Yıkımların yüzde 50'sinin tamamlandığı, Nisan ayına kadar bütün yıkımların tamamlanacağı öğrenildi.

"Ağır hasarlı olup yıkılmayan bina kalmadı"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, kar yağışı nedeniyle Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçeleri harici diğer bütün ilçelerde yıkımların sürdüğünü anlatarak şunları söyledi:

"Adana'da ağır hasarlı olup yıkılmayan bina kalmadı. Orta hasarlı olup yıkım kararı çıkan binalarda yıkım işlemleri devam ediyor. Adana'da ortalama 3 bin 279 bina ağır hasarlı binanın yıkımı tamamlandı. Orta hasarlı 4 bin 949 binada ise yıkım sürüyor. Sadece Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yıkımlar Nisan ayında başlayacak. Geri kalan ilçelerde ise yıkımların yüzde 50'si tamamlandı. Yüzde 50'si devam ediyor. Mahkeme süreci devam eden vatandaşların binalarını yıkamıyoruz. Ancak mahkeme sonucuna göre yıkım firmaları yıkımları tamamlayacak."

"Nisan ayında yıkımları bitireceğiz"

Kent genelinde orta hasarlı binaların Nisan'da yıkımlarının tamamlanacağını belirten Karslıoğlu, "Vatandaşlarımızın korkacağı ağır hasarlı binalar zaten yıkıldı. Piyasada süren yıkımlar orta hasarlı. Orta hasarlı binalar ancak makineyle yıkılabilir. Nisan ayının ortası gibi Adana'daki yıkımların tamamını bitirmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başkan Karslıoğlu, 3 yıkım tekniği olduğunu ve Adana'daki yıkımların hepsinin tekniklere uygun olarak yapıldığından bahsetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Güncel
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