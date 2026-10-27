Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adana'da meme kanseri etkinliğinde Türkiye'de yılda 26 bin tanıya dikkat çekildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da meme kanseri etkinliğinde Türkiye'de yılda 26 bin tanıya dikkat çekildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda “Bir Umut Bir Yaşam Projesi” etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Türkiye'de her yıl 26 bin kadına meme kanseri tanısı konulduğu belirtilip erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

Adana'da Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında "Bir Umut Bir Yaşam Projesi" etkinliği düzenlendi.

Adana Kalkınma Programı kapsamında, Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlik, Seyhan Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, programda yaptığı konuşmada, Adana Kalkınma Programı kapsamında sağlık alanındaki ilk çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kadın sağlığının toplum için önemli olduğunu ifade eden Şahin, "Bu faaliyetin başarılı olmasını temenni ediyorum. Çünkü kadınlarımızın, annelerimizin, kardeşlerimizin ve eşlerimizin sağlıklı olması bizler açısından da çok önem arz ediyor." dedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Emine Aygül Yeni de her yıl dünyada 2,3 milyon kadına meme kanseri tanısı konulduğunu belirtti.

Türkiye'de her yıl 26 bin kadına meme kanseri tanısı konulduğunu vurgulayan Aygül, kanserle mücadele kapsamında erken teşhisin önemine dikkati çekti.

Seyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Çiğdem Erhan da erken teşhisle tüm hastalara umut olmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Programda, Uzman Dr. Yasemin Aydınalp Camadan ve Dr. Efe Ulaş İltemiş de kanser taramaları ve tedavi süreçleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Etkinliğe, Vali Mustafa Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz, sağlık çalışanları ve meme kanserini yenen kadınlar katıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Dehşete düşüren görüntü! Videoyu izleyenler bakanlığı etiketliyor

İnfial yaratan görüntü! Videoyu izleyenler bakanlığı etiketliyor
Kadın siyasetçiyi gören herkes aynı yorumu yaptı

Kamera karşısındaki siyasetçiyi gören herkes aynı yorumu yaptı
Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum

Volkan bombayı patlattı: Evet, istiyorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Estetik sonrası paylaşım! Survivor Nagihan Karadere’nin son hali

Estetik sonrası fotoğraflarını paylaştı: Korkmayın
Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike

Bu görüntülerin bedeli ağır olabilir! İşte olası cezalar
Nicole Kidman dergi çekiminde: Kaslı pozları dikkat çekti

Ünlü oyuncu 59 yaşında karın kaslarını sergiledi!
e-Devlet'te çok önemli detay! Fark etmeden aracınızı bile kaybedebilirsiniz

e-Devlet'te çok önemli detay! Fark etmeden aracınızı bile kaybedebilirsiniz
4 can alan hortumun ardından korkunç manzara

4 işçinin öldüğü yerde korkunç manzara
SPK açıkladı! İşte tasfiye edilen fonlarda ödeme esasları

SPK açıkladı! İşte tasfiye edilen fonlarda ödeme esasları
Gaziosmanpaşa'da minibüs kaldırıma daldı! Çocuklarını kenara iterek kurtaran anne hayatını kaybetti

Minibüs üzerlerine geldi! Son anda çocuklarını kenara itti