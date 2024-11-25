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17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu

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Adana'da yemek yediği sırada motosiklet ile yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan 17 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kokoreçcide motosikletli iki saldırganın ateş açması sonucu 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde kokoreçcide silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, iş yerine gelen motosikletli iki kişinin ateş açması sonucu A.B.Ç. (17) ve H.A'nın (31) yaralandığını tespit etti. İlk müdahaleleri olay yerine yapılan yaralılardan A.B.Ç. kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde öldü, H.A. ise Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu

17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu
Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıvatandaş:

idam olmaz ise bu olayları çok duyarız

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Haber YorumlarıKara Maske:

Henüz daha 17 yaşında çoçuk sayılacak yaşta nasıl bir husumet olabilir ki?

Yorum Beğen68
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Haber YorumlarıDamla Sengul:

şaşırdık mı

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıNEFER OGLU:

01 de olan kurgular gerçekleşiyor babbba

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıMevlüt Duman:

Bu mahallede polisin üstüne el bombası atıldı 2015 de.

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Haber Yorumlarıahmet zengin:

Meksika geçtik yakında kartel savaşları olur

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Haber YorumlarıKadir Tokay:

Herkes hak ettiğini yaşar.

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