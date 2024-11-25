17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kokoreçcide motosikletli iki saldırganın ateş açması sonucu 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde kokoreçcide silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, iş yerine gelen motosikletli iki kişinin ateş açması sonucu A.B.Ç. (17) ve H.A'nın (31) yaralandığını tespit etti. İlk müdahaleleri olay yerine yapılan yaralılardan A.B.Ç. kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde öldü, H.A. ise Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.