Adana'da Kaldırımda Kurban Kesimi Kötü Görüntüler Oluşturdu

Adana'da kurban bayramı nedeniyle sokaklarda yapılan kurban kesimleri, otomobil çekicisi ve motosikletle kurbanlık taşıyanlar tarafından kazalara neden oldu. Örümcek Adam kostümlü bir kişi ise besiciyle kurban pazarlığı yaptı.

ADANA'da kaldırımda kurban kesilmesi kötü görüntüler oluşturdu. Otomobil çekicisi ve motosikletle kurbanlık taşıyanlar kazalara davetiye çıkardı. Örümcek Adam kostümlü kişi, besiciyle kurban pazarlığı yaptı.

Kurban Bayramı nedeniyle kentin dört bir yanında belediyeler tarafından kurban kesim noktaları oluşturulurken, bazı vatandaşlar kurbanlıklarını sokaklarda kesmeyi tercih etti. Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde bir kasabın onlarca koyunu dükkanının önündeki kaldırımda kesmesi çirkin görüntüler oluşturdu. Trafikte de otomobillerde ve kamyonetlerde kurbanlıklar taşınırken, çekici ve motosiklette koyunların taşınması, kazalara davetiye çıkardı. 2 keçiyi çekicide taşıyan kişiler, hayvanların düşmemesi için onları elleriyle tuttu. Bir koyun da dolmuşta taşındı. Örümcek adam kostümlü kişinin besiciyle kurban pazarlığı yapması ilgi çekti.