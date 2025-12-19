Haberler

Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapılar yıkılacak

Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapılar yıkılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapılaşma ve işgallere karşı yıkım kararı alındı. İlgili bakanlıkların il müdürlükleri, kaçak yapıların sahiplerine 23 Aralık'a kadar süre tanıdı. Yıkım işlemleri, vatandaşların desteğiyle başlayacak.

Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki kaçak yapılaşma ve işgallere karşı yıkım kararı alındı.

Merkez Çukurova ilçesi Menderes Bulvarı'nda, vatandaşlar tarafından "Amerikan Adası" olarak bilinen göl kıyısındaki yarımadada bulunan kaçak yapılaşma ve işgallere karşı ilgili bakanlıkların il müdürlükleri tarafından çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda kaçak yapıların sahiplerine 23 Aralık Salı Günü'ne kadar işletmelerini boşaltmaları için süre verildi.

Ekipler, salı günü kaçak yapıları yıkmaya başlayacak.

Vatandaşlar kararı destekliyor

Göl kıyısında yürüyüş yapan Burcu Ceylan, AA muhabirine, yıkım kararını desteklediğini söyledi.

Kaçak yapıların hem görüntü hem de ses kirliliği oluşturduğunu belirten Ceylan, "En uygun zamanda yıkımın yapılmasını umuyoruz. Bu alanları çok fazla kullanma imkanımız olmuyordu. Bölgedeki kaçak yapılar yıkılırsa kıyı şeridini kullanırız diye umuyoruz." şeklinde konuştu.

Emre Cender de kaçak yapıların göl kıyısında hızla yayıldığını dile getirdi.

Yıkım kararını mantıklı bulduğunu vurgulayan Cender, "Hem görüntü olarak hem de insanların burada vakit geçirmesi açısından kaçak yapıların problem olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
Japonya'daki sauna yangınında 2 kişi feci şekilde can verdi

Çıkan yangında saunada mahsur kalan karı koca feci şekilde can verdi
Bir garip transfer hikayesi! Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor

Genç futbolcu istese de Süper Lig'e dönemiyor
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
MasterChef Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı

Sergen'den şok itiraf: Survivor yarışmacısına aşık olduğunu açıkladı
ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor

ATM'den para çekmede yeni dönem! 1 Ocak'ta başlıyor
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı: Bize bir acı daha yaşattılar

Babasının cenazesinde yaşadığı olayla ikinci kez yıkıldı
Galatasaray ve Trabzonspor aynı isim için yarışıyor

Aynı isim için yarışıyorlar
ChatGPT'nin 'En yaşanılmaz ilçe' yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi

ChatGPT'nin "Yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını sinirlendirdi
Yılbaşında lapa lapa kar geliyor! İstanbul'da 10 yıl sonra bir ilk

İstanbullulara müjde! Yılbaşında 10 yıl sonra bir ilk yaşanabilir
40 yıl önce dehşet saçan seri katil, zehirli iğneyle idam edildi

Ülkeyi kana bulayan seri katil, 40 yıl sonra idam edildi
Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızını radara aldı

Tedesco'nun "Beğeniyorum" dediği yıldıza kancayı attı
title