Adana'da jandarma ekipleri şehit kızının doğum gününü kutladı
Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekipleri, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ın 1 yaşına giren kızı Nare Lina için doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.
Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekipleri, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar'ın 1 yaşına giren kızı Nare Lina için doğum günü kutlaması gerçekleştirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehit Yaşar'ın 1 yaşına giren kızı Nare Lina'nın doğum gününü kutlamak için bir araya geldi.
Araç konvoyuyla ailenin yaşadığı Kozan'a giden ekipler, kutlama organizasyonunun yapıldığı tesisi balonlarla süsledi.
Pasta kesen ekipler, doğum gününü tebrik ettikleri bebeğin ailesine çeşitli hediyeler verdi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 13 Aralık 2024'te 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonundaki silahlı saldırıda yaralanan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, kaldırıldığı hastanede 14 Aralık 2024'te şehit olmuştu.