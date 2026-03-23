Haberler

Adana'da dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da internet üzerinden otomobil sigorta işlemi ilanı ile dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 2 yıl 1 ay hapis ve 14 bin 300 lira para cezası verildi. Müşteki, dolandırıcılıkla ilgili şikayetçi oldu.

Adana'da, internet üzerinden araç sigorta işlemi ilanıyla bir kişiyi 6 bin 861 lira dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 2 yıl 1 ay hapis ve 14 bin 300 lira para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Y.K. ve müşteki S.O. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, müşteki S.O'nun internet sitesinde otomobil sigorta işlemi ilanını görüp tanıştığı sanık Y.K'nin, kendi banka hesabına 6 bin 861 lira gönderilmesini sağladığını belirtti.

Savcı, müşteki kendisine verilen banka hesabına parayı gönderdikten sonra sanığın S.O. ile irtibatını kestiğini ve benzer suçlardan hakkında soruşturmalar bulunduğunu ifade ederek, Y.K'nin "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık, suçsuz olduğunu öne sürerek beraatini istedi.

Müşteki S.O. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanığı 2 yıl 1 ay hapis ve 14 bin 300 lira para cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

