Adana'da iki kardeş yeni işitme cihazlarına kaymakamlık desteğiyle kavuştu

Adana'da işitme cihazlarının kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle sıkıntı yaşayan 11 yaşındaki Ayşegül ile 12 yaşındaki ablası Ayfer Şiş'e Yüreğir Kaymakamlığı destek oldu.

Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan Ebru (35) ve Abdullah Şiş (35) çiftinin doğuştan işitme engelli kızları Ayşegül ve Ayfer'in işitme cihazlarının kullanılamaz hale gelmesiyle ilgili yayınlanan haberin ardından Yüreğir Kaymakamlığı devreye girdi.

Kaymakamlığa bağlı İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aileyle iletişime geçerek iki kardeşin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlattı.

Yeni işitme cihazlarıyla yeniden duymaya başladılar

Vakıf tarafından Ayşegül ve ablası Ayfer için temin edilen işitme cihazlarının kurulumu ailenin evinde gerçekleştirildi.

Cihazların çalıştırılmasıyla uzun süre sonra yeniden duymaya başlayan iki kardeş, büyük mutluluk yaşadı.

Cihazlarına kavuşan Şiş kardeşler, uzun süre işitemedikleri için yaşadıkları okul ve iletişim sorunlarının ardından eğitimlerine daha rahat devam edebilecek.

Anne Ebru Şiş, gazetecilere, kızlarının yeniden duyabilmesinin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kızlarının cihazları yokken okulda dersleri takip etmekte ve arkadaşlarıyla iletişim kurmakta zorlandığını anlatan Şiş, Ayşegül ve Ayfer'in yeni işitme cihazları sayesinde eğitim hayatına daha rahat devam edebileceklerini belirtti.

Kızlarına destek olan vakfa teşekkür eden Şiş, "Bize yardımcı oldular ve kızlarım cihazlarına kavuştu. Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun." dedi.

Ayşegül, yaklaşık 3 yıl önce sokakta oynadığı sırada "biyonik kulak" olarak bilinen koklear implant cihazının kırılması, ablası Ayfer de işitme cihazının geçen yıl bozulması nedeniyle eğitim ve günlük yaşamlarında iletişim sorunları yaşamaya başlamıştı.

İki yıl önce işten eve dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu ameliyatla bacağına implant takılan baba Abdullah Şiş, çalışamadığı için kızlarının yeni cihazlarını temin edememişti. Ailenin yaşadığı sorun, yapılan haberlerle de gündeme gelmişti.

Kaynak: AA