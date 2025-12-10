Haberler

Adana'da "Sayeban Gençlik Kitap Kahve" projesi hizmete girdi

Adana'da 'Sayeban Gençlik Kitap Kahve' projesi hizmete girdi
Adana'da İçişleri Bakanlığı desteğiyle 'Sayeban Gençlik Kitap Kahve' projesi açıldı. Proje, gençlerin kültürel ve sosyal gelişimine katkı sunmayı hedefliyor. İçerisinde değerler eğitimi, okuma kültürü gelişimi gibi çeşitli etkinlikler yer alacak.

Adana'da İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün hibe desteğiyle "Sayeban Gençlik Kitap Kahve" projesi hizmete girdi.

Sayeban Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Biçer, merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'ndeki açılışta, projeyle gençlerin kültürel ve sosyal gelişimine katkı sunmayı hedeflediğini söyledi.

Kitap kahvede Kur'an-ı Kerim, Osmanlı Türkçesi, değerler eğitimi, okuma kültürünü geliştirme ve aile eğitimleri gibi faaliyetler planladıklarını belirten Biçer, "Gönüllü eğitimciler rehberliğiyle milletin menfaatini şahsi menfaatinden üstün tutan, kültür ve tarih bilinci olan, evrensel değerleri kendi milli ve manevi değerleriyle bütünleştirmiş ve çağın gereksinimlerinin farkında olan, değişime ve gelişime açık gençler yetiştirilmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

Biçer, proje kapsamında ayrıca grafik tasarım eğitimleri, geziler, kitap tahlilleri, iyilik atölyeleri ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğinde fidan dikim etkinlikleri yapılacağını kaydetti.

Açılışa, Adana Orman Bölge Müdür Yardımcısı Zafer Kızıl, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdür Vekili Mehmet Ali Öztürk, Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gençler katıldı.

Kaynak: AA / Suna Şahin - Güncel
