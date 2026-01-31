Haberler

Adana'da Arkadaşlarıyla Yürürken Fenalaşan Adam Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Ceyhan ilçesinde arkadaşlarıyla otomobiline yürüyen 32 yaşındaki Ahmet Birişik, fenalaşarak hayatını kaybetti. Daha önceki trafik kazası nedeniyle sağlık problemleri yaşadığı belirtilen Birişik'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yanındaki 2 arkadaşıyla çıktıkları mekandan otomobiline doğru yürüyen Ahmet Birişik, fenalaşarak yere düştü. Arkadaşları ve bölgedeki mahalle bekçilerinin durumu bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların incelemesinde Birişik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ahmet Birişik'in ölüm haberini alan yakınları, olay yerine gelip gözyaşı döktü.

2 çocuk babası Ahmet Birişik'in, daha önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle sağlık problemleri yaşadığı belirtildi. Birişik'in cansız bedeni, nöbetçi savcının incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Birişik'in yanındaki 2 arkadaşını, ifadelerine başvurmak üzere emniyete götüren polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

