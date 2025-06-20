Adana'da Etik Habercilik Eğitimi Tamamlandı

Adana'da Etik Habercilik Eğitimi Tamamlandı
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Adana'da düzenlenen 'Adana'nın İmajı: Doğru İletişim, Etik Habercilik ve Dezenformasyonla Mücadele Projesi' etkinliği, TRT Haber Spikeri Nilgün Balkaç'ın sunumuyla sona erdi. Habercilikte güvenilirlik ve empati vurgulandı, Adana'nın imajı için pozitif haberciliğin önemi ele alındı.

Adana'da 3 gün süren "Adana'nın İmajı: Doğru İletişim, Etik Habercilik ve Dezenformasyonla Mücadele Projesi" son gün programlarıyla tamamlandı.

TRT Haber Spikeri Nilgün Balkaç, Adana Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Adana Müze Kompleksi'ndeki son gün etkinliğinde, "Hedef Kitleye Göre İletişim Dili, Basın ve Medya ile Daha Etkili İş Birlikleri" konusunda sunum gerçekleştirdi.

Balkaç konuşmasında, habercilikte güvenilirliğin, netliğin ve empatiyle iletişimin önemine dikkati çekerek, haberciliğin hassas dengeler üzerine kurulu olduğunu anlattı.

Kısa ve net anlatımın seyirciyle etkili iletişim için önem taşıdığını dile getiren Balkaç, "Seyirci bizden manşeti bekliyor. Bir fotoğraf karesi, bir manşetle birlikte ya öne çıkar ya da yok olur. Kısa konuşmak, kısa yazmak çok önemli. Sosyal medya çağında da, haberciliğin temel değerleri geçerli. Haberinizi en iyi şekilde verdikten sonra paylaşmalısınız. İnsanların hassasiyetlerine dikkat etmeli, empatiyi elden bırakmamalıyız. Gerçek tektir ve onu doğru şekilde kim anlatıyorsa ayakta kalır." dedi.

"Pozitif Habercilik" sunumu

Daha sonra program kapsamında, "Pozitif Habercilik, Kent İmajı ve Tanıtımı, Medya İşbirliği ve Ortak Çalışmalar" konusu ele alındı.

Programda konuşan Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan, AA'nın çalışmalarını anlatarak kurumun kent imajına yönelik haberleriyle ilgili bilgiler verdi.

TRT Çukurova Haber Müdürü Erden Karaoğlu da kurumlarının kentteki ve bölgedeki çalışmalarını anlatarak, "Adana üçüncü sayfa haberleriyle anılmaya çalışılıyor. TRT olarak bu algının değişmesi için özel haberciliğe, bölgenin kültür, tarım, sanayi ve turizm potansiyeline odaklanıyoruz. Adana, festival kavramını en iyi yaşayan şehirlerden biri." dedi.

Program, Erikan ve Karaoğlu'nun katılımcılardan gelen soruları yanıtlamasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Güncel
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