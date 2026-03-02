Kendisini 'Komiser Vedat' olarak tanıtıp, emekliyi dolandırdı

ADANA'da telefonda kendisini 'Komiser Vedat' olarak tanıttığı emekli N.Ş. (69) isimli kadının 4 tüm, 10 çeyrek, 4 gram altın ile 30 gram altın künye, 6 altın yüzüğünü alarak dolandıran Eren D. (20), yanındaki Özgür K. (20) ile altınları teslim ettikleri Alaaddin Y. (32), güvenlik kameralarından tespit edilip, yakalandı. İfadelerinde dolandırıcılıkla bir alakalarının olmadığını öne süren şüpheliler, tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde yaşayan emekli N.Ş.'yi, 19 Şubat'ta telefonla arayan kişi, kendisini 'Komiser Vedat' olarak tanıtıp, "Adınız FETÖ dosyasına karışmış. Evinizdeki para ve altınları bize vermeniz gerekiyor. Operasyonun ardından iade edilecek" dedi. Bunun üzerine N.Ş., eve gelen Eren D.'ye 4 tüm, 10 çeyrek, 4 gram altın ile 30 gram altın künye, 6 altın yüzüğü verdi. Eren D., birlikte geldiği Özgür K.'nin kullandığı motosikletle bölgeden ayrıldı. N.Ş. kendisini arayan numarayı bir süre sonra aradı ancak ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan N.Ş. polise giderek şikayetçi oldu.

ALTINLARI TAKSİYE BIRAKTILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin altınlarla birlikte Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir marketin önünde bekleyen Alaaddin Y.'nin taksisine bindiğini tespit etti. Altınların bırakıldığı taksinin daha sonra bölgeden ayrıldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerden Eren D. ile Özgür K.'nin, olayın ardından Kozan ilçesine gittikleri saptandı

Bu tespitler üzerine harekete geçen polis Eren D. ile Özgür K.'yi Kozan, taksici Alaaddin Y.'yi ise Seyhan ilçesindeki evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına aldı. Emniyete götürülen Eren D., ifadesinde, kendisinden istenen altınları aldıktan sonra taksiciye teslim ettiğini, dolandırıcılıkla bir alakasının olmadığını öne sürdü. Alaaddin Y. ise "Ben taksiciyim. Çağrı yapılınca müşteriyi almak için o bölgeye gittim. Tanımadığım müşteri yolculuktan vazgeçince, araçtan indirdim. Olayla bir ilgim yok" dedi.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eren D., Özgür K. ve Alaaddin Y. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı