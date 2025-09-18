Adana'da Depremde Yıkılan Apartman Davası Devam Ediyor

Adana'da 14 katlı Belük Apartmanı A Blok'unun 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılması sonucu 10 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin tutuksuz inşaat mühendisi ile 7 eski kamu görevlisinin 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Abdullah Yeldan, dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan ve müdür yardımcısı Sitare Koçoğlu ile mimar Fatoş Sakarya, büro personeli Abdullah Sancar, inşaat mühendisi Füsun Gamsız, elektrik mühendisi Halil Yılmaz, Sitare Koçoğlu, dönemin Seyhan Belediyesi iskan komisyonu üyesi Can Mustafa Eren katılmadı. Müşteki ve taraf avukatları ise mahkemede hazır bulundu.

Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan'ın avukatı savunmasında müvekkilinin sorumluluğunun yapı ruhsatı vermek olduğunu ve binanın statiğiyle ilgili bir görevinin olmadığını belirterek, Erdoğan hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Sanık Yeldan'ın avukatı, Belük Apartmanı'nın projeye uygun şekilde inşa edildiğini öne sürerek, müvekkili hakkında uygulanan "konutunu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi.

Müşteki avukatları ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Abdullah Yeldan'ın konutunu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına, Alim Erdoğan, Sitare Koçoğlu, Fatoş Sakarya, Abdullah Sancar, Füsun Gamsız, Halil Yılmaz, Sitare Koçoğlu, Can Mustafa Eren hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atma adli kontrol tedbirinin uygulanmasına, sanıkların kusur durumuna ilişkin bilirkişi raporunun beklenilmesine ve diğer eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde 14 katlı Belük Apartmanı'nın A Blok'unun yıkılması sonucu 10 kişi ölmüştü. Binanın inşaat mühendisi Abdullah Yeldan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Öte yandan Belük Apartmanı'nın A Blok'un yıkılmasıyla ilgili dönemin 7 kamu görevlisi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle ana davayla birleştirme talebiyle hazırlanan iddianame Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.