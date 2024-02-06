Adana'da depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için 04.17'de anma programı yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın da olduğu alanda anma etkinliği düzenlendi.

Depremde kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Alanda toplananlara Seyhan Belediyesi ekiplerince su ve çorba ikramında bulunuldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin'in de katıldığı programda saat 04.17'de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Depremzede Selver Küçükcan, burada yaptığı konuşmada, apartmanda 4 yakınını kaybettiğini söyledi.

Adli sürecin takipçisi olacaklarını belirten Küçükcan, günlerinin her gün gözyaşıyla geçtiğini dile getirdi.

Program, protokol üyelerinin ve vatandaşların enkaz alanına mum yakıp karanfil bırakmasıyla sona erdi.