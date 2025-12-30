Adana'da 6,5 büyüklüğünde deprem tatbikatı yapıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca ( Afad ), Adana'da Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 14 kurum ve kuruluş ile 210 personelin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesindeki tatbikatta, senaryo gereği merkez Sarıçam ilçesinde meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki deprem kentte yıkıma yol açtı.

Afetin ardından il ve ilçe afet yönetim merkezleri kuruldu.

Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında oluşturulan afet yönetim merkezinde, yerel düzey afet grup yöneticileri ve üyeleri bir araya geldi.

Köşger, aldığı bilgilerin ardından gerekli yönlendirmeleri gerçekleştirdi.

Tatbikatın ikinci bölümünde ise Sarıçam'da bulunan AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü tatbikat sahasında, koordinasyon merkezi, kayıt masası, barınma çadırı ve personel konuşlanma ile iaşe alanları kuruldu.

Buradaki temsili enkaz alanında 210 kişinin katıldığı arama-kurtarma ve destek ekiplerinin çalışmaları yerinde incelendi.

Tatbikatta senaryo gereği enkaz altında kalanlar, ekiplerce kurtarılarak sağlık personeline teslim edildi.

Aramalar sırasında yakınları enkaz altında kalan vatandaşlar da senaryo gereği gözyaşı döktü, binalara girmek isteyenler polis ekipleri tarafından engellendi.

Tatbikatta ayrıca, uçurumda mahsur kalan araçtan yaralıların kurtarılması ile Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) olaylar ve yangına müdahale senaryoları canlandırıldı.

Vali Köşger, gazetecilere, olası depremlere hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Tüm afetlere karşı hazırlıkların yapıldığını belirten Köşger, "Her zaman bu tür olağanüstü durumlara hazır olmamız lazım. Bugün Türkiye'de ilk defa uçurumda kalmış bir arabadan yaralı kurtarma tatbikatı da yapıldı." diye konuştu.