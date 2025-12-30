Haberler

Adana'da 6,5 büyüklüğünde deprem tatbikatı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AFAD, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Adana'da deprem tatbikatı düzenledi. Tatbikata 14 kurumdan 210 personel katıldı. Senaryo gereği 6,5 büyüklüğündeki deprem sonrası kurtarma çalışmaları canlandırıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca ( Afad ), Adana'da Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 14 kurum ve kuruluş ile 210 personelin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesindeki tatbikatta, senaryo gereği merkez Sarıçam ilçesinde meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki deprem kentte yıkıma yol açtı.

Afetin ardından il ve ilçe afet yönetim merkezleri kuruldu.

Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında oluşturulan afet yönetim merkezinde, yerel düzey afet grup yöneticileri ve üyeleri bir araya geldi.

Köşger, aldığı bilgilerin ardından gerekli yönlendirmeleri gerçekleştirdi.

Tatbikatın ikinci bölümünde ise Sarıçam'da bulunan AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü tatbikat sahasında, koordinasyon merkezi, kayıt masası, barınma çadırı ve personel konuşlanma ile iaşe alanları kuruldu.

Buradaki temsili enkaz alanında 210 kişinin katıldığı arama-kurtarma ve destek ekiplerinin çalışmaları yerinde incelendi.

Tatbikatta senaryo gereği enkaz altında kalanlar, ekiplerce kurtarılarak sağlık personeline teslim edildi.

Aramalar sırasında yakınları enkaz altında kalan vatandaşlar da senaryo gereği gözyaşı döktü, binalara girmek isteyenler polis ekipleri tarafından engellendi.

Tatbikatta ayrıca, uçurumda mahsur kalan araçtan yaralıların kurtarılması ile Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) olaylar ve yangına müdahale senaryoları canlandırıldı.

Vali Köşger, gazetecilere, olası depremlere hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Tüm afetlere karşı hazırlıkların yapıldığını belirten Köşger, "Her zaman bu tür olağanüstü durumlara hazır olmamız lazım. Bugün Türkiye'de ilk defa uçurumda kalmış bir arabadan yaralı kurtarma tatbikatı da yapıldı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Kalbi iki kere durdu! Ünlü isimden korkutan haber
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Kurtarma ekipleri sevk edildi

Marmara'da 2 tankerden acil durum çağrısı! Ekipler sevk edildi
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı