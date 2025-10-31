Adana'da Çocuğa Şiddet Uygulayan Şahıs Tutuklandı

ADANA'da iş yerine torpil attığı iddiasıyla kovaladığı A.B.'yi (8) yakalayıp, ayak bileğinden tutarak yere fırlatan Orhan Akar (27), tutuklandı.

Olay, 29 Ekim'de Seyhan ilçesinde meydana geldi. Mahallede esnaflık yapan Orhan Akar, tartıştığı A.B.'yi kovalamaya başladı. A.B., ailesinin müstakil evinin merdivenlere çıkarak, kapı zilini çaldı. A.B.'yi takip eden Akar, yakaladığı çocuğun ayak bileğinden tutup, başına tokat attıktan sonra savurarak 1,5 metre yükseklikten yere fırlattı. Yerde hareketsiz kalan A.B. ağlamaya başlarken, Orhan Akar kaçtı. Çocuğun ailesinin şikayeti sonra polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olay güvenlik kamerasına yansırken; Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akar'ı olay yerinin yakınlarında gözaltına aldı. Emniyete götürülen Orhan Akar, sorgusunda, iş yerine torpil attığı gerekçesiyle A.B.'yi kovalayıp, darbettiğini öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Orhan Akar, tutuklandı.