Adana'da Başarıyla Gerçekleştirilen Festivaller ve Güvenlik Raporu

1) VALİ KÖŞGER: FESTİVALLERİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİK

ADANA Valisi Yavuz Selim Köşger, eylül ayında Adana'da Lezzet Festivali, Altın Koza Film Festivali, Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı ile Çağdaş Sanatlar Fuarı'nı başarıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, hiç bir sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında, valilik toplantı salonunda İl Güvenlik, Asayiş Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan da katıldı.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Vali Köşger, Eylül ayında Adana'da çok sayıda etkinliğin gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Lezzet Festivali, Altın Koza Film Festivali, Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı, Çağdaş Sanatlar Fuarı'nı başarıyla gerçekleştirdik. Bu organizasyonların hiçbir sıkıntı yaşanmadan gerçekleşmesini sağlayan güvenlik güçlerimiz, gecelerini gündüzlerine katarak büyük bir gayret gösterdiler. Ayrıca önümüzdeki günlerde Cumhuriyetimizin 102'nci yılını kutlayacağız. Başta Adanalı hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarımö diye konuştu.

YAĞMUR YAĞDI, KATILIMCILARI TAM OLARAK SAYAMADIK

Köşger, bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne katılım oranıyla alakalı soruya, "Festivalin 2'nci günü yağmur yağdı, katılımcıları tam sayamadık. Bu nedenle katılımcı sayısını bilmiyoruz. Festival çok olumlu karşılandı. Hem hijyen, hem fiyat hem de organizasyon bakımından herkesin tatmin olduğu bir organizasyon gerçekleştirildi. İnşallah önümüzdeki yıl 'Gastronomi Şehri Adana' olarak festivali gerçekleştirebilirizö şeklinde cevap verdi.

26 TERÖR OPERASYONU DÜZENLENDİ

Terörle mücadelenin kararlı bir şekilde sürdüğünün altını çizen Köşger, "Eylül ayında terör örgütlerine yönelik 26 operasyonda 27 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı. Hemşehrilerimizin desteği ve güvenlik teşkilatımızın fedakar gayretiyle, huzur iklimimizi daha da tahkim edecek; günlük hayatı gölgeleyecek hiçbir teşebbüse asla müsamaha göstermeyeceğizö dedi.

CİNAYET 11'DEN 6'YA DÜŞTÜ

Çeşitli suçlara karşı gerçekleştirilen operasyon ve yaşanan olaylarla ilgili rakamları paylaşan Köşger, 2024 Eylül ayı ile bu yılın eylül ayını kıyaslayarak, 'Kasten öldürme' suçunun 11'den 6'ya, 'Çocuğun cinsel istismarı' suçunun 48'den 44'e, 'Cinsel saldırı' suçunun 26'dan 23'e, 'Tehdit' suçunun 644'ten 636'ya, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçunun 13'ten 9'a, 'Konut dokunulmazlığı' suçunun 19'dan 17'ye düştüğünü, 'Kasten yaralama' suçunun ise 758'den 769'a yükseldiğini belirtti. Vali Köşger, ayrıca eylül ayı boyunca 272 ruhsatsız silah ele geçirildiğini, 324 kişi hakkında adli işlem uygulandığını, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 634 kişinin de yakalandığını söyledi.

ORGANİZE SUÇ VE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI DÜZENLENDİ

Organize suç örgütleri ve narkotik suçlara yönelik çalışmaların da hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Köşger, "Organize suçlara yönelik 3 operasyonda 39 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 15'i tutuklanırken, 24'ü hakkında adli kontorl kararı uygulanmıştır. Uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik düzenlenen 215 operasyonda yakalanan 332 şüpheliden 204'ü tutuklanmıştır. Operasyonlarda 4 kilo 984 gram esrar, 330 gram metamfetamin, 4 kilogram skunk, 15 gram eroin, 181 gram kokain, 10 kilogram bonzai, 2 bin 517 kök Hint keneviri, 83 bin 461 uyuşturucu hap ele geçirildiö ifadelerini kullandı.