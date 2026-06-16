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Adana'da barda çalışan 2 kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde barda tartıştığı 1'i kadın 2 çalışanı tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde barda tartıştığı 1'i kadın 2 çalışanı tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı.

Çınarlı Mahallesi'ndeki barda dün, çalışanlar Berfin Buse S. (26) ve Muhammet Ş. (35) ile müşteri Mehmet C. (29) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında tabancayla ateş ederek 2 çalışanı yaralayan Mehmet C. kaçmaya çalışırken trafik polislerince yakalandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve uzman çavuş olduğu öğrenilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
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